Covid, malati dimenticati: "Ci hanno lasciati senza cure"

"Sono passati più di dieci giorni e nessuno è venuto a casa a controllarmi". A parlare a "Fuori dal Coro" è uno dei tanti malati Covid, lasciato a casa senza cure mediche. A un anno dall'inizio della pandemia in Italia, sono ancora molti i pazienti che si sentono abbandonati.

"Mio marito ha cominciato ad avere febbre - spiega una delle donne intervistate dal programma - poi ha iniziato a sbandare. Ho chiamato l'ambulanza, ma non hanno ritenuto necessario il ricovero, non ci hanno dato indicazioni. E ora mio marito non c'è più".