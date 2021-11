Covid, Locatelli: "Non sottovalutare i segnali ma niente allarmismo" | "La situazione in Italia è la migliore in Europa"

IPA

"Non dobbiamo sottovalutare nessun segnale di allerta, ma non dobbiamo neanche sfociare nell'allarmismo". Lo ha detto il presidente del Css e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, aggiungendo che "il tutto è largamente giustificato dal fatto che la situazione epidemica in Italia, assieme alla Spagna e al Portogallo, è la migliore di tutta Europa". Locatelli ha poi ribadito l'importanza di "andare avanti con la campagna vaccinale".