Covid, Locatelli: calo dei contagi ma serve ancora prudenza

Ansa

"C'è una chiara riduzione dei contagi, anche se confrontiamo i numeri di questa domenica rispetto alla precedente, ma io esorterei ad avere ancora un po' di prudenza per confermare questo dato". Così il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, sottolineando tuttavia come "possano emergere altre varianti del virus. Per questo esorto alla prudenza e al rispetto nei comportamenti individuali".