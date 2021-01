Covid, l'Italia dopo il 6 gennaio: nuovi parametri e zone rosse nei weekend? | Scuola, ipotesi riapertura il 18 gennaio

In Lombardia "abbiamo medici e infermieri che hanno 50 giorni di ferie arretrate. Non li faccio rientrare in servizio per un vaccino nei giorni di festa. Ma assicuro tutti che faremo in tempo, nei tempi previsti. La vaccinazione è una priorità". Lo afferma l'assessore regionale lombardo alla Sanità Giulio Gallera, aggiungendo: "Il 17 gennaio iniziamo con i richiami per chi ha avuto una prima somministrazione".