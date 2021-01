Covid, in Italia 14.245 nuovi casi e 347 morti in 24 ore | Risalgono terapie intensive (+14) e ricoveri (+127)

In Italia si sono registrati 14.245 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di 102.974 tamponi processati. Con altri 347 decessi, il totale delle vittime arriva a 75.332. Dopo l'impennata degli ultimi due giorni, torna a scendere il tasso di positività, che si attesta al 13,8% (rispetto al 17,6% di sabato).

Il professor Andrea Crisanti si è sottoposto alla vaccinazione contro il coronavirus, nel corso di una cerimonia pubblica nell'Azienda Ospedaliera di Padova . "Non sono mai stato contrario - ha detto, prima di sottopoprsi all'iniezione - ma avevo detto che aspettavo il conforto di avere informazioni scientifiche. C'è stato qualche problema di trasparenza ma è stato risolto con la condivisione dei dati, quindi è il momento di testimoniare con la consapevolezza che è un momento di svolta . I vaccini sono sicuri, e ci sono e saranno diversi tipi di vaccinazione", ha concluso.

Sabato i nuovi casi positivi registrati erano 11.831 a fronte di 67.174 tamponi effettuati, mentre le persone decedute 364.

Per il secondo giorno consecutivo aumentano i ricoveri Covid in Italia: nelle ultime 24 ore si sono avuti +14 pazienti in terapia intensiva (2.583 il totale con 154 ingressi) e +127 ricoveri con sintomi (23.075 il totale).