Covid, Franco Locatelli: "Il vaccino immunizza dopo la seconda dose"

Crisanti si vaccina contro il coronavirus: "Momento di svolta" Il professor Andrea Crisanti si vaccina contro il Coronavirus Facebook 1 di 1 leggi dopo slideshow ingrandisci Il professor Andrea Crisanti si è sottoposto alla vaccinazione contro il coronavirus, nel corso di una cerimonia pubblica nell'Azienda Ospedaliera di Padova. "Non sono mai stato contrario - ha detto, prima di sottopoprsi all'iniezione - ma avevo detto che aspettavo il conforto di avere informazioni scientifiche. C'è stato qualche problema di trasparenza ma è stato risolto con la condivisione dei dati, quindi è il momento di testimoniare con la consapevolezza che è un momento di svolta. I vaccini sono sicuri, e ci sono e saranno diversi tipi di vaccinazione", ha concluso.

"Il vaccino immunizza dopo la seconda dose inoculata". Il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, interviene per spiegare il motivo per cui alcuni operatori sanitari sono risultati positivi dopo la prima iniezione del farmaco. "Negli articoli scientifici - osserva - è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perché la risposta immunitaria non è ancora protettiva".