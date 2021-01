Covid, Bassetti a Tgcom24: "Tornare subito alle regole dei colori ma con un sistema più dinamico"

Per gestire la pandemia "bisogna tornare rapidamente alle regole dei colori rendendo il sistema ancora più dinamico, valutando i numeri quotidianamente e non quelli di due settimane prima come avviene adesso". E' quanto ha detto a Tgcom24 Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova. A due giorni dall'assunzione del vaccino dice di stare "benissimo" e avverte: "I numeri forniti dalle Regioni vanno immediatamente interpretati e su quelle basi vanno prese decisioni subito".