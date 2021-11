Covid, Iss: l'incidenza dei casi sale a 125 per 100mila abitanti, Rt stabile a 1,23

La Provincia autonoma di Bolzano, con 458,9 casi per 100mila abitanti, e il Friuli-Venezia Giulia, con 346,4 per 100mila, sono le aree nelle quali si registrano i valori più alti di incidenza di casi di Covid-19. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Seguono - tra le Regioni che registrano i valori maggiori e ben oltre il livello di soglia fissato a 50 casi per 100mila abitanti - la Valle d'Aosta con 265,5 casi per 100mila abitanti e il Veneto con un valore pari a 226,1 per 100mila.