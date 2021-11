Covid, scoperta in Sudafrica una nuova variante: riunione d'urgenza dell'Oms

Ansa

Una nuova variante del Covid-19 è stata scoperta in Sudafrica. E' la B.1.1.529, capace di molte mutazioni e per questo potenzialmente resistente agli anticorpi e ai vaccini. Alcuni Paesi sono subito corsi ai ripari. Come il Regno Unito, che ha annunciato la chiusura dei confini a 6 Paesi africani: Sudafrica, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana. Stessa decisione per Israele, che ha però aggiunto anche il Mozambico. L'Oms si riunisce d'urgenza.