Covid, Ricciardi: "Lockdown nelle grandi città, troppa gente in giro"

Il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi auspica "veri lockdown cittadini e spetta ai governatori proclamarli". In un'intervista alla "Stampa" dice: "Vedo troppa gente ancora in giro per le strade. Nelle grandi città, penso soprattutto a Milano, Genova, Torino e Napoli serve agire con decisione e farlo presto". La suddivisione dell'Italia in zone di rischio, dice, "è l'ultimo tentativo prima di essere costretti a calare la carta del lockdown nazionale che nessuno vorrebbe dover giocare. E per non sprecare questa opportunità è bene che le Regioni collaborino, soprattutto perché la situazione negli ospedali è un disastro".