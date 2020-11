Coronavirus, il Viminale pronto a nuove chiusure prima delle 21 | Salgono ancora i contagi, assalto ai pronto soccorso | Folla sul lungomare di Napoli

Con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm ci sarà la possibilità di chiusura di strade o piazze anche prima delle 21 . Lo scrive il Viminale in una circolare inviata ai prefetti, nel giorno in cui è polemica per le immagini che arrivano da Napoli dove, complice il bel tempo, il lungomare e le vie del centro sono stati invasi da un fiume di persone. Intanto continua ad aggravarsi il bilancio dell'emergenza coronavirus in Italia : sono 39.811 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 425 i decessi.

"Vi prego, fate tutti un lockdown personale per tutelare voi stessi e gli altri. Stiamo facendo l'impossibile assistendo i malati fin dentro le auto e le ambulanze in fila, il personale sta facendo sforzi sovrumani, ma siamo al limite. Chiamate prima i medici di medicina generale prima di venire. Aiutateci". E' l'accorato appello lanciato dall direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, nella quale è compreso il Cotugno, Maurizio Di Mauro. Diverse ambulanze e auto sono state immortalate in coda davanti al Cotugno.

Stop ai mercatini di Natale Nella circolare il ministero dell'Interno si sollecita a limitare gli spostamenti anche nell'area gialla e a chiudere anche prima delle 21 le zone "dove si possono creare situazioni di assembramento". Tra le restrizioni per contenere il Covid si sottolinea il divieto dei mercatini di Natale in tutta Italia; non ultimo viene sconsigliato di portare i figli dai nonni, perché gli anziani sono le categorie più esposte al contagio.

Zuccatelli nuovo commissario della Sanità in Calabria E' Giuseppe Zuccatelli il nome indicato in Consiglio dei ministri per il ruolo di nuovo commissario per la Sanità in Calabria. "E' persona di grande competenza e capacità operativa", ha spiegato il ministro per il Sud Peppe Provenzano. "Avrà tutto il sostegno per l'emergenza e oltre, dando pari dignità ai cittadini, recuperando ritardi e diritti perduti". Succede a Saverio Cotticelli, dimissionario in seguito all'intervista shock su Raitre a "Titolo V" in cui ha ammesso, tra l'altro, di non sapere di dover fare lui il piano regionale per l'emergenza Covid.

Pronto soccorso presi d'assalto "Nella quasi totalità degli ospedali italiani siamo a un'occupazione di posti letto che supera il 100%". E' l'allarme dei medici internisti del Fadoi. E il 118 parla ormai di paralisi degli ospedali che crea danni al servizio pubblico. Situazione critica anche al Cotugno di Napoli: "Le auto e le ambulanze sono in fila, i medici assistono i malati nei mezzi", denuncia il direttore generale Di Mauro.

Folla in strada a Napoli Fanno discutere le immagini che arrivano da Napoli. Complice il bel tempo che ha spinto qualcuno a prendere il sole e anche a fare il bagno, il lungomare di Napoli e il centro città oggi erano gremiti. I ristoranti sul lungomare sono stati pieni per ore e il traffico intenso e in alcuni momenti anche paralizzato. Tutti con mascherina a godersi il sabato con temperature miti. Il sindaco de Magistris ha deciso di non chiudere il lungomare; di diverso avviso il governatore campano De Luca che aveva invitato i sindaci a chiudere nel fine settimana le aree del lungomare e di parte dei centri storici.