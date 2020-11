Covid, le regole nelle terapie intensive | Precedenza a chi può sopravvivere ma l'età non è l'unico criterio

Precedenza a chi può sopravvivere; l'età non è l'unico criterio e regole da applicare nei casi di sovraffollamento. Sono alcuni dei criteri del protocollo dell'Istituto superiore di sanità elaborato per i medici, in particolare per gli anestesisti, nel caso in cui dovessero trovarsi a scegliere chi ricoverare prima in terapia intensive. Queste misure, ricorda l'Iss, vanno applicate solo ed esclusivamente in situazioni di estrema gravità.