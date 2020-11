Coronavirus, Gimbe: 17 Regioni oltre soglia per le terapie intensive

LaPresse

Crescono i pazienti colpiti dal coronavirus e ricoverati nelle terapie intensive: secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, la soglia di saturazione è già stata superata in 17 Regioni nella settimana dall'11 al 17 novembre. Superata in 15 Regioni anche la soglia di saturazione per i reparti Covid occupati da pazienti con sintomi. I dati mostrano invece una riduzione dell`incremento percentuale dei casi positivi.