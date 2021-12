Covid, il governo al lavoro sulle nuove misure: verso obbligo di mascherine all'aperto

"Senza i vaccini, ci sarebbero molti Paesi al tracollo con più malati gravi e morti. Si rischierebbe il collasso". E anche in Italia "se non avessimo il vaccino, e le persone si comportassero da negazionisti, avremmo i morti per strada, come in Ecuador, Perù, Brasile". Lo assicura Ilaria Capua, virologa della University of Florida, sottolineando che "l'obiettivo di Green pass, tamponi, vaccinazioni, terza dose, distanziamento" è quello di "non mandare in sovraccarico gli ospedali, perché se succede come l'anno scorso a Bergamo, la gente rischia di morire a casa o per strada".