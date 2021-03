Covid, attesa per i dati del monitoraggio: il Lazio spera nell'arancione

"Questa è una fase iniziale: un modello matematico dell'Iss evidenzia tra i 7 e i 13 mesi il tempo per un ritorno alla normalità. É chiaro che non sarà facile organizzarsi in un senso progressivo perché abbiamo visto come nei momenti in cui zone gialle e bianche riaprono c'é la tendenza a un liberi tutti". Così Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università di Milano e membro del Cts Lombardia ad Agorà su Rai3.