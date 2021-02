Covid, in Lazio al via la vaccinazione per gli over 80 | Con la seconda dose AstraZeneca risulta efficace fino all'82%

Coronavirus, primo weekend di bar e ristoranti riaperti a Milano e Torino Ansa 1 di 30 Ansa 2 di 30 Ansa 3 di 30 Ansa 4 di 30 Ansa 5 di 30 Ansa 6 di 30 Ansa 7 di 30 Ansa 8 di 30 Ansa 9 di 30 Ansa 10 di 30 Ansa 11 di 30 Ansa 12 di 30 Ansa 13 di 30 Ansa 14 di 30 Ansa 15 di 30 Ansa 16 di 30 Ansa 17 di 30 Ansa 18 di 30 Ansa 19 di 30 Ansa 20 di 30 Ansa 21 di 30 Ansa 22 di 30 Ansa 23 di 30 Ansa 24 di 30 Ansa 25 di 30 Ansa 26 di 30 Ansa 27 di 30 Ansa 28 di 30 Ansa 29 di 30 Ansa 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Prende il via oggi dal Lazio la vaccinazione anti Covid per gli over 80. Sono oltre 214mila gli anziani che hanno effettuato la prenotazione. La Toscana anticipa a mercoledì la partenza della campagna per i 18-55enni. Con l'inizio della settimana, con l'aggiunta di Sardegna e Trentino, sono 17 le Regioni gialle. Variante inglese rintracciata in alcune scuole delle Marche. Con la seconda dose l'efficacia di AstraZeneca all'82%,