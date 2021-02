Coronavirus, Speranza: "Prudenza, zona gialla non è scampato pericolo"

La presidente della Bce Christine Lagarde vede il 2021 come un anno di ripresa per la zona euro e sottolinea come l'Europa non debba terminare troppo presto i sostegni monetari e di bilancio anti crisi. La Lagarde osserva come la "ripresa si è rallentata ma non è deragliata. I cittadini stanno ovviamente aspettandola con impazienza". La ripresa, secondo la presidente, arriverà in estate e porterà l'Unione verso un futuro più verde e digitale. Non "dobbiamo ripetere gli errori del passato, togliendo in una sola volta gli stimoli" ma attuare una riduzione flessibile, ha aggiunto.