Coronavirus, in Italia 7.970 nuovi casi con 144.270 tamponi e altri 307 morti

Nelle ultime 24 ore l' Italia ha registrato 7.970 nuovi casi a fronte di 144.270 tamponi (domenica i contagi erano stati 11.641 con 206.789 test). Lo riporta il bollettino aggiornato del ministero della Salute, secondo cui i morti sono 307, per un totale di 91.580 decessi da inizio pandemia. I dimessi e i guariti sono 15.082 mentre risalgono gli ingressi in ospedale (+261) e in terapia intensiva (+36). Il tasso di positività scende al 5,5%.

I numeri della pandemia In ventiquattro ore sono stati 139 i nuovi ingressi nelle terapie intensive degli ospedali italiani per coronavirus. I ricoverati con sintomi sono in totale 19.527 (+261) mentre sempre nelle terapie intensive i malati hanno raggiunto il numero di 2.143 unità (+36). Sono ancora in calo gli attualmente positivi al coronavirus in Italia: secondo i dati del ministero della Salute, sono 7.420 meno di ieri. In totale ora sono 419.604.