L'esperienza familiare di Iva Zanicchi con il Covid è stata drammatica. Prima ha perso il fratello, morto in ospedale a causa del coronavirus, e adesso sua sorella ha contratto la variante Delta, nonostante il vaccino. "È stato un anno orribile e il dolore si rinnova adesso che sono nel nostro paese e passo nei luoghi che mio fratello frequentava", racconta la cantante in collegamento a "Morning News".

"Grazie a Dio mia sorella è asintomatica, ha scoperto di essersi ammalata perché, contemporaneamente, il figlio ha saputo di avere il Covid", spiega Zanicchi che non riesce a trattenere le lacrime quando ritorna a parlare del caro fratello scomparso. "Odio le persone che piangono in televisione, però è durissima". La cantante, che ha contratto il Covid lo scorso inverno, spiega che si porta dietro ancora le conseguenze della malattia: "Non sento odori e sapori, ho tanta stanchezza. Anche la vista è stata colpita, ma piano piano sto recuperando", conclude.