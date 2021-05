Iva Zanicchi mostra la mano gonfia: "Mi sto riprendendo"

Dopo essere scappata via durante la puntata de "L'Isola dei Famosi" per colpa di una puntura di vespa, Iva Zanicchi ha mostrato sui social la sua mano ancora gonfia. La cantante e opinionista in diretta aveva ironizzato: "Mi sono fatta pungere per avere la mano di una diciottenne". Un brutto incidente per la Zanicchi, ma sui social ha lei ha tranquillizzato tutti: "Mi state chiedendo in tanti della mano. Mi sto riprendendo".

Sull'Isola i naufraghi devono fare i conti con i mosquitos, ma anche gli opinionisti in Italia non sono al sicuro. La povera Iva lo scorso venerdì, prima della diretta, ha avuto infatti un incontro ravvicinato con una vespa. Iva si era comunque seduta sulla poltroncina da opinionista ed era andata in onda. La reazione, però, era peggiorata nel corso della puntata ed era stata quindi costretta ad andare al pronto soccorso.

"Mi fa male la mano, ho anche un po' di febbre", aveva confessato un po' preoccupata in diretta. "Non è niente, state tranquilli. Il medico però mi ha detto di farmi visitare in pronto soccorso. Se non faccio troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo lunedì". Da galantuomo Tommy l'aveva quindi scortata all'uscita, mentre Ilary l'aveva salutata con un grosso in bocca al lupo. La Zanicchi nel weekend ha aggiornato i suoi follower, tranquillizzandoli e mostrando la mano che però appare ancora molto gonfia. Sarà di nuovo in piena forma per stasera?

"L'Isola dei Famosi 2021", Beatrice si dà alle cure di bellezza e parla con il suo "Wilson" IPA/Frezza-LaFata 1 di 20 IPA/Frezza-LaFata 2 di 20 IPA/Frezza-LaFata 3 di 20 IPA/Frezza-LaFata 4 di 20 IPA/Frezza-LaFata 5 di 20 IPA/Frezza-LaFata 6 di 20 IPA/Frezza-LaFata 7 di 20 IPA/Frezza-LaFata 8 di 20 IPA/Frezza-LaFata 9 di 20 IPA/Frezza-LaFata 10 di 20 IPA/Frezza-LaFata 11 di 20 IPA/Frezza-LaFata 12 di 20 IPA/Frezza-LaFata 13 di 20 IPA/Frezza-LaFata 14 di 20 IPA/Frezza-LaFata 15 di 20 IPA/Frezza-LaFata 16 di 20 IPA/Frezza-LaFata 17 di 20 IPA/Frezza-LaFata 18 di 20 IPA/Frezza-LaFata 19 di 20 IPA/Frezza-LaFata 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci All'Isola dei Famosi, per Beatrice Marchetti il vero problema è passare il tempo. Isolata a "Play Imboscadissima" la naufraga solitaria prova ad arrangiarsi con quello che ha. E così si è data alle cure di bellezza, con impacchi al viso con pezzetti di cocco e uno scrub tutta natura realizzato con la sabbia della spiaggia. Beatrice ha provato anche a fare un po' di pasta con la farina che le è stata fornita. Ma la solitudine può essere difficile da sopportare e così la Marchetti ha provveduto a crearsi un "compagno". Come Tom Hanks, che in "Cast Away" aveva disegnato un viso su un pallone da pallavolo battezzandolo "Wilson", Beatrice ha intagliato una noce di cocco dandole le fattezze di un essere vivente. Come l'avrà chiamata? Leggi Tutto Leggi Meno

Ti potrebbe interessare: