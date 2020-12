Covid, Lamorgese: controlli severi, Feste non siano come l'estate

Ansa

"Non ci possiamo permettere cedimenti nel rispetto delle regole anti-Covid". E' il monito del ministro Luciana Lamorgese, che aggiunge: "Per questo, oltre ai controlli severi, non mi stanco di far leva sul senso di responsabilità, per evitare che anche in queste Feste si ripetano quei comportamenti che si sono verificati in estate". "Per di più c'è un nuovo ceppo in circolazione, per alcuni mesi ancora non sarà possibile abbassare la guardia", osserva.