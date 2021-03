Covid, la foto simbolo della ristoratrice disperata: "Sono senza lacrime e senza più dignità"

Una ristoratrice accovacciata nella cucina del suo locale (non viene specificata la Regione). Con la testa sulle gambe e il telefono sui piedi. E' quanto ritrae una foto pubblicata sull'account Twitter "Francesco e Filomena" e già diventata simbolo di una categoria che, con il lockdown in buona parte d'Italia, sarà nuovamente costretta ad abbassare le saracinesche. Un grido di dolore supportato da una didascalia breve ma significativa: "Sono senza lacrime... Senza forze, senza più dignità e c'è chi parla, parla, parla…". Il tweet è diventato virale in poco tempo e ha ricevuto centinaia di commenti di solidarietà.