Covid, Italia tutta "rossa" per le festività di Pasqua | Vaccini, allarme delle Regioni: "Poche dosi, si rischia lo stop"

Spiagge deserte, città con traffico a zero e nessuno a passeggio. Per il secondo anno la Pasqua è senza viaggi e riunioni di famiglia, con l'Italia rossa per frenare la pandemia. Regole ancora più severe in alcuni territori e controlli a tappeto nelle citta' e sui lungomari con tolleranza zero. Due giorni di chiusura totale e da martedì l'Italia torna a dividersi per fasce arancione e rossa. Oggi e domani sarà consentito uscire di casa soltanto per motivi di lavoro, salute e urgenza. In campo 70 mila agenti I controlli rafforzati per città e autostrade. Capitolo vaccini, l'allarme delle Regioni: "Poche dosi, si rischia lo stop".