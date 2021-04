Coronavirus, 18.025 nuovi casi su 250.933 tamponi e altri 326 morti

Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 18.025 nuovi casi di coronavirus a fronte di 250.933 tamponi (giovedì erano stati 21.261 su 359.214 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i decessi sono stati 326. I guariti/dimessi sono stati 13.511 . Sono in calo gli ingressi in ospedale (-57) e quelli in terapia intensiva (-11). Il tasso di positività si attesta al 7,2 %, in rialzo rispetto al giorno precedente.

I ricoverati Calano i ricoverati per Covid-19 in Italia: -11 quelli in terapia intensiva per un totale di 3.703 con 195 nuovi ingressi, - 57 in area non critica per un complessivo di 28.432.

Gli attuali positivi Tornano ad aumentare gli attuali positivi al Covid-19 in Italia con un incremento di 4.180 rispetto a sabato quando invece si era avuto un calo di -440. Il totale a oggi è di 569.035 persone alle prese con il virus: di queste 536.900 sono in isolamento domiciliare.

I guariti, i casi, i decessi Dall'inizio dell'emergenza, i guariti dal Covid o dimessi sfiorano quota tre milioni. Sono esattamente 2.988.199. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.668.264, i morti 111.030.