Tutta l' Italia diventa zona rossa per il weekend di Pasqua e Pasquetta, con regole ancora più severe in alcuni territori, come Campania, Puglia e Liguria. In Sicilia e Sardegna si entra solo con tampone negativo. Intanto nel Regno Unito nelle ultime 24 ore si sono registrati solo dieci morti per Covid: è il numero più basso dal 14 settembre 2020. I Paesi Bassi sospendono temporaneamente le vaccinazioni con AstraZeneca.

Italia in semi-lockdown, migliaia di controlli per le strade Per la giornata di Pasqua sono previsti decine di migliaia di controlli in strada oltre a posti di blocco e pattugliamenti con l'obiettivo di far rispettare divieti e ordinanze. Con la zona rossa nazionale disposta dal nuovo decreto anti-Covid fino a lunedì, l'Italia è tornata a vivere ovunque un week-end festivo come in un lockdown.

Sileri: "Da maggio molte Regioni gialle e alcune bianche" Nonostante le misure pasquali, si inizia a respirare un certo ottimismo. Il sottosegretario Sileri appare addirittura rassicurante: "A maggio molte Regioni saranno gialle e qualcuna sarà bianca. Dalla metà di aprile dovremmo vedere un progressivo calo dei ricoveri, e dalla metà di maggio, con l'aumento delle somministrazioni del vaccino, potremmo vedere ciò che ha visto in questi giorni la Gran Bretagna, ovvero un numero di morti vicino a zero".

Gb record, solo 10 morti nelle ultime 24 ore L'ultimo bilancio giunto da Londra segna infatti un nuovo record: il numero dei decessi per Covid è calato ai minimi da sette mesi con 10 morti nelle ultime 24 ore, il numero più basso di vittime dal 14 settembre del 2020. I nuovi contagi inoltre scendono a 3.423.

Cinque milioni di britannici hanno ricevuto la seconda dose E il primo ministro Boris Johnson pigia sull'acceleratore dell'entusiasmo per una campagna vaccinale che sembra aver imboccato la strada giusta, ricordando il traguardo dei 5 milioni di persone nel Regno Unito cui è già stata somministrata la seconda dose ed esorta chi è in attesa di concludere il trattamento farmacologico per l'immunizzazione di non indugiare dal ricevere la seconda dose appena ve ne si presenti la possibilità.

I Paesi Bassi sospendono AstraZeneca Nei Paesi Bassi invece, dopo la sospensione di venerdì dell'uso di AstraZeneca per gli under 60, è stato deciso di interrompere temporaneamente la somministrazione del siero anglo svedese per tutte le età, per evitare uno spreco di dosi. Tra gli over 60 anni, che erano gli unici a poter essere vaccinati, rimanevano infatti soltanto 700 persone da immunizzare in tutto il Paese: solo poche dosi sarebbero cioè servite nei vari centri di inoculazione con il rischio di dover buttare quelle che sarebbero rimaste inutilizzate nelle fiale.