Covid Italia, terapie intensive in affanno: mancano 4mila specialisti

LaPresse

Il sindacato degli anestesisti rianimatori Aaroi-Emac lancia l'allarme personale sulle terapie intensive: mancano 4mila specialisti. E così, in attesa che le misure del governo producano i primi effetti, l'impennata dei contagi di Covid rischia di mettere in ginocchio i reparti d'emergenza per la carenza non solo di posti letto, ma anche di operatori. "Si potrebbero coinvolgere altri specialisti dal profilo equivalente", dicono gli addetti ai lavori.