Covid, Iss: quasi la metà dei casi in età scolare registrata nella fascia 6-11 anni

Il report dell'Iss integra il monitoraggio settimanale sul Covid, in particolare sulla distribuzione dei casi nella popolazione 0-19 anni.

Over 80 non vaccinati 85 volte più a rischio - Il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati, rispetto a chi ha la terza dose, è 85 volte maggiore per gli over 80. L'Istituto superiore di sanità riferisce che il rischio è poi 12,8 volte maggiore per la fascia 60-79 anni e 6,1 volte maggiore per i 40-59 enni.