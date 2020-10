Covid, Iss: "L'indice Rt in Italia sale a 1,7, cinque Regioni sono già in scenario 4"

Nel periodo 8-21 ottobre, l 'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici di coronavirus è pari a 1,70 . Lo riferisce l'Istituto superiore di sanità, sottolineando in Italia l'epidemia è in "rapido peggioramento". Sono undici le Regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata del virus, mentre quattro ( Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte ) assieme alla Provincia di Bolzano sono già nello scenario 4.

"Incremento di 1.035 posti letto a disposizione del Covid per un totale di 2.518 posti letto di cui 503 di terapie intensive e sub intensive". Lo ha confermato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Richiesta disponibilità anche a strutture accreditate - ha aggiunto D'Amato -. Diventa ospedale multidisciplinare anche con funzioni Covid il San Filippo Neri (120 posti), aumenta la capacità del Policlinico Umberto I e Spallanzani rispettivamente 274 e 278 posti letto. Il Covid Columbus 259 posti".

"Criticità importanti" - Si conferma pertanto una situazione "complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose Regioni/PA italiane". Lo rileva il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Brusaferro: "L'epidemia corre" - "L'epidemia corre in in tutti i Paesi europei, la Germania in questi giorni adotta misure simili alle nostre". Lo ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa sull'andamento epidemiologico dell'emergenza covid-19. "In Italia il numero dei nuovi positivi è cresciuto significativamente nelle ultime settimane. Tutta Italia è coinvolta anche se con scostamenti significativi ma in tutte le regioni i contagi sono in crescita".