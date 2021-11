Covid, Iss: "Impennata di casi nell'ultima settimana, +42%"

IPA

Nella settimana 8-14 novembre 2021 i casi di Covid in Italia sono saliti del 42,17% rispetto ai sette giorni precedenti, 1-7 novembre: in totale 51.318 positivi contro 36.095. Quanto ai decessi, sono aumentati del 34,02% (390 vs 291); i nuovi ingressi in terapia intensiva sono cresciuti del 24,09% (273 vs 220), un aumento che comunque segna un rallentamento rispetto a quello della settimana precedente, quando la crescita era stata del 31,74%.