Covid, la Germania verso il ritorno allo smart working | In Austria da domani lockdown per i non vaccinati

La Germania si sta preparando a ripristinare il lavoro a domicilio per far fronte a una nuova ondata dell'epidemia da Covid dopo che la misura era stata revocata a inizio luglio. E' quanto emerge da un progetto di legge secondo cui i datori di lavoro dovrebbero consentire lo smart working in assenza di un "motivo economico convincente" per recarsi in ufficio. In quel caso sarebbe richiesto un certificato di vaccinazione o guarigione o un test negativo .

Di eventuali nuove misure restrittive si discuterà giovedì in una riunione tra Stato e Lander, prima del passaggio in Parlamento.

Austria, da lunedì lockdown per i non vaccinati - Intanto in Austria il cancelliere Alexander Schallenberg ha annunciato da lunedì l'entrata in vigore di un lockdown per i non vaccinati o per chi non abbia contratto di recente il Covid, nel tentativo di arginare il numero record di nuovi casi. "La situazione è grave. Non stiamo prendendo questa misura a cuor leggero, ma purtroppo è necessario", ha affermato.

La quarta ondata in Germania - In Germania infezioni e decessi sono aumentati vertiginosamente da meta' ottobre, in una quarta ondata attribuita al tasso di vaccinazione relativamente basso della Germania, intorno al 67%. Con 289 casi ogni centomila persone, domenica l'incidenza ha raggiunto un nuovo massimo, ha fatto sapere l'agenzia sanitaria del Robert Koch Institute.

Verso nuove restrizioni? - In vista di un "vertice sul Covid" dei leader federali e regionali giovedì, sono in discussione nuove misure per frenare l'aumento delle infezioni. I presidenti dei tre cosiddetti "partiti del semaforo" (SPD, Verdi e FDP) vogliono inasprire nuovamente la legislazione sul Covid e si stanno discutendo anche restrizioni per le persone non vaccinate.