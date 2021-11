Covid, Sileri: "Quello del 2021 sarà un Natale libero"

Quello di quest'anno "sarà un Natale libero ". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri , riferendosi alle festività del 2020, quando l'Italia era tutta in zona rossa per evitare la diffusione del Covid-19. Parlando della campagna di vaccinazione , Sileri ha sottolineato inoltre che nel nostro Paese "abbiamo raggiunto una protezione di comunità senza introdurre l'obbligo".

Sull'obbligo della vaccinazione in generale, il sottosegretario crede che "al momento sia una strada non percorribile. Il vaccino non è assolutamente sperimentale, ma stiamo ancora imparando, mese dopo mese, come si comporta il virus. E' un virus che muta e non sappiamo quanto durerà l'immunità".

Ospite a Domenica in, su Rai 1, Sileri ha anche affrontato il tema vaccini per i più piccoli, attualmente all'esame dell'Agenzia europea dei medicinali. Per il sottosegretario "è un'arma in più e il suo obiettivo è tutelare i bambini".