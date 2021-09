I casi di contagi da coronavirus tra gli operatori sanitari sono in diminuzione dalla seconda metà di agosto, anche se in questo caso la discesa procede più lentamente che tra il resto della popolazione. Lo rileva l' istituto superiore di Sanità . Tra gli over 80 poi il tasso di ricovero fra i non vaccinati è stato 9 volte più alto rispetto a vaccinati, nelle terapie intensive 11 volte più alto e il tasso di decessi ben 14 volte maggiore.

Effetto vaccino sui 12-19enni, forte riduzione dei casi - Una forte diminuzione di casi Covid è stata rilevata tra i 12-19enni da inizio agosto dopo la forte crescita dei casi in tutte le fasce d'età a inizio luglio, con una discesa meno marcata dell'incidenza tra gli over 20. Per gli under 12, che non hanno accesso alla vaccinazione, l'incidenza del virus ha cominciato a diminuire solo a partire da fine agosto, insieme alla riduzione dei casi complessivi.

Over 80, molti meno ricoveri e decessi tra i vaccinati - Secondo il report diffuso dall'Istituto superiore di sanità, tra gli over 80 è evidente la differenza del tasso di ricoveri tra vaccinati e non vaccinati: 1,4 contro 15,5 ogni 100mila abitanti, mentre considerando i decessi siamo a 8,7 ogni 100mila abitanti tra i vaccinati e 119,2 tra i non vaccinati.