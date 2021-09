Covid, No vax muore nel Pavese: aveva cercato di curarsi in casa

ansa

Un autotrasportatore di 56 anni, di Codevilla nel Pavese e conosciuto per le sue posizioni No vax, è morto a causa del Covid. Agli inizi di settembre, dopo la scoperta di essere positivo, l'uomo aveva provato a curarsi a casa, ma le condizioni sono rapidamente peggiorate ed è stato portato in ospedale dove è deceduto. Il 56enne, che negava l'esistenza del virus, ha sempre contestato l'uso della mascherina o l'introduzione del Green pass.