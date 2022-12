Covid, Iss: scende l'incidenza, intensive in calo ma in ospedale aumentano i ricoveri

Diminuisce l'incidenza dei casi di Covid in Italia a 296 (nel periodo 9-15 dicembre) rispetto a 375 della settimana precedente.

Nel periodo 23 novembre-6 dicembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,98 (range 0,94-1,06), in diminuzione rispetto ai 7 giorni precedenti quando era 1,10. L'indice torna quindi sotto la soglia epidemica. È quanto indica il monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità. Risultanto in calo le intensive, ma in ospedale aumentano i ricoveri.