Covid, in Veneto altri 2.298 casi e record decessi seconda ondata: 31

In Veneto si contano 2.298 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore (63.095 in tutto i casi da inizio pandemia) e 31 morti, "numero record della seconda ondata". Lo ha detto il governatore Luca Zaia aggiungendo che "i ricoverati sono 1.119, un migliaio positivi e 108 negativi. In terapia intensiva 148 persone".