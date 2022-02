Covid, in Italia 50.534 nuovi casi con 492.045 tamponi e altri 252 morti

Il tasso di positività si attesta al 10,3%, in lieve calo rispetto al 10,5% del giorno precedente. I morti odierni sono 252, che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 152.848. Guarite 84.767 persone.

La situazione negli ospedali - Sono 953 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.387, ovvero 561 in meno rispetto a ieri.