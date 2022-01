Covid, in Italia 228.179 nuovi casi con 1.481.349 tamponi e 434 morti

I numeri della pandemia

Con il nuovo incremento di casi odierno, l'Italia supera la soglia dei 9 milioni di contagi da inizio pandemia: sono infatti 9.018.425 le infezioni registrate nel Paese da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 434, il dato più alto da inizio anno e della quarta ondata. Sono 1.715 i pazienti in terapia intensiva, 2 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 150. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.448, cioè 160 in più rispetto a lunedì. In leggera salita il dato degli attualmente positivi, 2.562.156 in tutto, di questi 2.540.993 sono in isolamento domiciliare.