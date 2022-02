Covid, in Italia 112.691 nuovi casi con 915.337 tamponi e 414 morti

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 112.691 nuovi casi di Covid a fronte di 915.337 tamponi effettuati (mercoledì i contagi erano stati 118.994 con 964.521 test). Il tasso di positività si attesta al 12,3%, stabile rispetto al giorno precedente. I morti odierni sono 414, che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 147.734. Guarite 191.938 persone.

Sono 1.457 le persone ricoverate in terapia intensiva, 67 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono invece 95. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.324, 226 in meno rispetto a mercoledì.

Dall'inizio della pandemia sono 11.348.701 gli italiani contagiati dal Covid. Gli attualmente positivi ammontano a 2.328.230, in calo di 79.396 nelle ultime 24 ore.

Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 377mila dosi (29mila prime + 62mila seconde + 285mila terze), per un totale di 129,2 milioni. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 448mila dosi al giorno (38mila prime + 56mila seconde + 354mila terze). A questo ritmo l'80% degli over 5 sarà vaccinato con terza dose tra un mese e quattro giorni (il 9 marzo).