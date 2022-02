Covid, Ema: prove insufficienti sull'utilità del secondo booster

Pillola Pfizer efficace contro Omicron e altre varianti In merito al farmaco Paxlovid Cavaleri ha invece precisato: "I dati degli studi di laboratorio indicano che Paxlovid (la pillola di Pfizer, ndr) è attivo anche contro Omicron e tutte le varianti di interesse".

Sub variante Omicron diffusa in molti Paesi "Abbiamo visto emergere altre sub varianti di Omicron come la cosiddetta variante BA2 che si sta diffondendo in molti Paesi. E' troppo presto per dire quanto questa variante differisca da omicron in termini di trasmissibilità e in termini di evasione immunitaria" ma "resta una forma strettamente collegata a Omicron".