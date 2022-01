Dall'Ema via libera a Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer

Ansa

L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il Paxlovid, il farmaco anti-Covid per via orale prodotto da Pfizer. "Paxlovid ha il potenziale per fare davvero la differenza per le persone ad alto rischio di progressione verso il Covid grave", ha commentato il commissario Ue alla Salute, Stella Kyriakides.