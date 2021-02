Covid, il virologo Crisanti: "Un lockdown per fermare le varianti, zone rosse sono morbide"

Il virologo Andrea Crisanti, di fronte al diffondersi delle varianti del Covid, lancia l'allarme. "Bisognava fare il lockdown a dicembre mentre ora siamo nei guai". La soluzione sarebbe "un lockdown duro subito per evitare che la variante inglese abbia effetti devastanti come in Inghilterra, Portogallo e Israele". Dove si trovano le varianti brasiliana e sudafricana servono chiusure stile Codogno, non le zone rosse troppo morbide", aggiunge.