Covid, da oggi Green pass anche per il parrucchiere, "pass free" alle poste per la pensione

Scatta oggi l'obbligo di green pass anche per parrucchieri ed estetisti, mentre nelle prossime ore è atteso il dpcm con l'elenco delle attività primarie cui si potrà accedere senza certificazione verde anti-Covid. Tra le novità ci sarebbe l'ingresso "pass free" alle poste per il ritiro della pensione, mentre per gli altri servizi postali resterà necessario il certificato (base o rafforzato).