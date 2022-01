Dpcm Covid, senza Green pass anche il ritiro della pensione in posta

E' in dirittura di arrivo il Dpcm che individuerà negozi per i quali non sarà necessario il Green pass. Sarebbero in corso le ultime limature al testo e la firma potrebbe arrivare giovedì. Tra le novità ci sarebbe anche l'ingresso "pass free" alle poste per il ritiro della pensione, mentre per gli altri servizi postali resterà necessario il certificato (base o rafforzato).