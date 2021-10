Covid, Gimbe: "In sette giorni +43% nuovi casi, +7,5% ricoveri"

Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 20 al 26 ottobre si rileva "un netto aumento dei nuovi casi di Covid ", passati da 17.870 a 25.585, pari al + 43,2%, anche "se la crescita potrebbe in parte essere legata all'incremento dei tamponi totali" fatti anche per il Green pass. Ma a indicare "una maggior circolazione del virus" sono anche i ricoveri, aumentati del 7,5% rispetto alla settimana precedente.

I contagi aumentano su quasi tutto il territorio - L'aumento dei contagi è generalizzato su tutto il territorio italiano: i nuovi casi crescono in tutte le Regioni con l'eccezione di Sardegna e Valle d'Aosta. In 33 Province l'incidenza è uguale o superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti: tra queste, quella di Trieste registra 150 casi.

Le eccezioni di Sardegna e Valle d'Aosta - In Sardegna invece i casi diminuiscono del 13,8% in una settimana e in Valle d'Aosta del 35,7%. La percentuale maggiore di aumento si vede in Molise, con il 160% in più. Segue l'Umbria con il 138,2%.

Ricoveri in aumento ma sotto la soglia critica - Quanto ai posti letto occupati da malati Covid in area medica, tutte le Regioni restano sotto la soglia del 15%, con numeri più alti in Calabria e a Bolzano (9%) e in Sicilia (8%). Nelle terapie intensive (soglia critica al 10%) in Umbria i malati Covid occupano l'8% e nelle Marche il 7%.

Trieste, 46 contagi alle proteste: tutti non vaccinati - Sono tutte non vaccinate le 46 persone che hanno contratto il Covid tra Trieste e Gorizia, dopo aver partecipato alle manifestazioni no Green pass. Lo conferma Fabio Barbone, l'epidemiologo che guida la task foce anti-Covid in Friuli Venezia Giulia. Sono manifestanti che per tre giorni sono scesi in piazza "senza mascherina, trascorrendo molto tempo insieme, gomito a gomito - spiega - a contatto anche con gente venuta da fuori, in un periodo in cui il virus già a fine agosto aveva iniziato a circolare di più rispetto a fine giugno e luglio. Se c'era anche qualcuno asintomatico, il virus si è diffuso più facilmente. E' la tempesta perfetta".