Mentre procede spedita la somministrazione delle terze dosi di vaccino a immunodepressi, over 60, fragili e personale sanitario, registra una battuta d'arresto quella delle prime dosi . Dopo un record a giugno, quando si è toccata quota 461.158 il giorno 10 e un trend intorno alle 100-130mila dosi al giorno per gran parte dell'estate sulla spinta del Green pass, in questi giorni siamo infatti scesi intorno a 20mila.

Si allontana l'obiettivo immunità di gregge - Così, se il commissario all'Emergenza Francesco Figliuolo continua a parlare dell'obiettivo 90% di vaccinati in vista dell'immunità di gregge, i numeri fanno pensare che quel traguardo non sia poi così vicino. Secondo Figliuolo la campagna vaccinale ha protetto fino ad oggi 46,5 milioni di italiani, cioè l'86% della popolazione over 12. Per raggiungere il 90% mancano oltre due milioni di persone. E il trend degli ultimi giorni, secondo quanto scrive la "Repubblica", lascia qualche dubbio.

I numeri delle prime dosi - Martedì sono state somministrate 21.300 prime dosi, lunedì 23.500 e domenica meno di 11mila. Numeri così non si vedevano dall'inizio della campagna. E, se si andasse avanti a questo ritmo, con 20mila prime dosi al giorno, per arrivare a immunizzare i due milioni di persone rimaste, servirebbero almeno 100 giorni. L'obiettivo 90% quindi potrebbe essere raggiunto solo a febbraio. Il problema è che le cose potrebbero anche andare peggio, dal momento che le prenotazioni di prime dosi sono in continua flessione.

Sembra quindi sfumare la previsione di arrivare alla soglia del 90% a fine ottobre. Il 10 ottobre eravamo all'84,7% sulla spinta del Green pass, spinta che sembra ormai esaurita.

Terze dosi - Procede invece veloce la campagna delle terze dosi: lunedì ne sono state somministrate 69mila, martedì 75mila. E in totale siamo già a 1,2 milioni: un terzo del totale.