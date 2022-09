Covid, Gimbe: balzo dei contagi negli ultimi 7 giorni, +34%

In calo le terapie intensive (-14,7%) e i decessi (-8,1%). Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 21-27 settembre. L'incremento riguarda tutte le Regioni, dal +5,9% della Sicilia al +50,9% del Veneto.

"Dopo il modesto incremento registrato la scorsa settimana - afferma Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - assistiamo a un balzo di nuovi casi settimanali che da poco meno di 108mila sfiorano quota 161mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 23mila al giorno".







Gimbe a nuovo governo: "Raccomandazioni chiare su pandemia" -

"Servono raccomandazioni chiare per contrastare la pandemia". È quanto suggerisce la Fondazione Gimbe che, nel proprio monitoraggio, sottolinea come "gli adeguamenti strutturali richiedono cospicui investimenti e tempi non compatibili con una eventuale nuova ondata". "È urgente - afferma Gimbe - proteggere anziani e fragili con la quarta dose e usare responsabilmente le mascherine al chiuso nei luoghi affollati e/o poco aerati".