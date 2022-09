Covid, dalla Cina arriva la mascherina che rivela i virus nell'aria

In un articolo pubblicato sulla rivista Matter, gli studiosi della Shanghai Tongji University hanno illustrato il dispositivo intelligente che oltre al Sars-Cov-2 sarà in grado di rilevare anche virus influenzali. Per quanto riguarda il suo utilizzo, "funzionerebbe molto bene in spazi con scarsa ventilazione, come ascensori o stanze chiuse, dove il rischio di essere infettati è alto" spiega

Yin Fang

, uno degli autori dello studio.Il nuovo dispositivo inoltre, funzionerebbe anche qualora emergessero altri virus respiratori in quanto il sensore è facilmente aggiornabile.