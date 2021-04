Covid, Galli: "Sbagliato riaprire scuole, serve un altro mese di sacrifici"

"I continui tira e molla non aiutano. Mi riferisco per esempio alla riapertura delle scuole dopo Pasqua: pur comprendendo le difficoltà delle famiglie, sarebbe un errore". Lo dice il primario dell'Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli. "Se vogliamo portare avanti la vaccinazione, evitare problemi negli ospedali, diminuire il rischio di varianti e preparare un'estate come quella dell'anno scorso, dobbiamo imporci un sacrificato mese di aprile".