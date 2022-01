Covid, forte calo delle prime dosi di vaccino: -30% in una settimana | Dal 1° febbraio 1,6 milioni di over 50 a rischio multa

Secondo il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe , nella settimana 19-25 gennaio si è registrato un crollo del 30,9% dei nuovi vaccinati : sono stati 355.309 rispetto ai 514.324 della settimana precedente. Di questi il 43,9% è rappresentato da bambini tra 5 e 11 anni, in netta flessione rispetto alla settimana precedente (155.997 nuovi vaccinati in questa fascia, pari a -35,6%). Nonostante l'introduzione dell'obbligo vaccinale, i nuovi vaccinati over 50 scendono a 96.957, pari a -25,6% rispetto alla settimana precedente.

In base alla platea ufficiale (39.539.599), aggiornata al 21 gennaio, il tasso di copertura nazionale per le terze dosi è del 78,8% ma con nette differenze regionali: si va, infatti, dal 70,8% della Sardegna all'86,7% della Valle D'Aosta. Le coperture con almeno una dose di vaccino, riporta Gimbe, sono molto variabili nelle diverse fasce d'età: vanno dal 98,6% della fascia over 80 al 29,4% della fascia 5-11. Sono, invece, meno variabili sul fronte dei richiami, che negli over 80 hanno raggiunto l'83,3%, nella fascia 70-79 l'80,3% e in quella 60-69 anni il 74,6%.

A pochi giorni dall'estensione del Green pass, che scatterà il primo febbraio, sono almeno 1,6 milioni gli over 50 che rischiano di essere sanzionati. Cittadini non ancora vaccinati né guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. Dopo l'entrata in vigore del decreto, il 5 gennaio, in questa fascia d'età c'era stata una forte spinta alla vaccinazione, che però a distanza di qualche giorno si è affievolita.