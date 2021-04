Covid, fonti governo: ipotesi "pass" anche per accedere agli eventi

Commissario straordinario Covid

Il "pass" che il governo sta pensando di istituire per spostarsi liberamente sul territorio nazionale potrebbe servire anche per accedere a determinati eventi culturali e sportivi. Il pass dovrà attestare l'avvenuta vaccinazione, l'esecuzione di un test Covid negativo in un arco temporale da definire e l'avvenuta guarigione dal virus. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi.